نكهات إيطالية بلمسة مميّزة: كرات اللحم والدجاج مع اللينغويني وبستو الكيل على طريقة الشيف حنا طويل

أعدّ الشيف حنّا طويل في هذه الحلقة من Catchy Talk طبق "ميتبول تشيكن" أو كرات اللحم والدجاج إلى جانب اللينغويني المغمّسة بصلصة البستو كيل الغنيّة بالأعشاب والثوم وزيت الزيتون، في وصفة تجمع بين النكهات الإيطالية والمكوّنات الطازجة.