7 ساعات من الطهو... صدر لحم البقر المدخّن على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب، في هذه الحلقة من Catchy Talk، طبق صدر لحم البقر المدخّن، المطهوّ ببطء لمدة 7 ساعات في الفرن، والمتبّل بتشكيلة من البهارات، ويُقدَّم مع البيض المقلي والأرز والخضار، إلى جانب صلصته الخاصة المحضّرة بالمايونيز.