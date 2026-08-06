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ساندويش دجاج بنكهات متوسطية... وصفة مميزة من الشيف حنّا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2026-08-06 | 10:31
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ساندويش دجاج بنكهات متوسطية... وصفة مميزة من الشيف حنّا طويل (فيديو)
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ساندويش دجاج بنكهات متوسطية... وصفة مميزة من الشيف حنّا طويل (فيديو)
أعدّ الشيف حنّا طويل في هذه الحلقة من Catchy Talk ساندويش دجاج مقرمش وغني بالنكهات، يجمع بين المايونيز والحبق وصلصة البيستو الإيطالية، إلى جانب شرائح الباذنجان المتبّل، والأفوكادو، وجبنة البارميزان، مع مزيج من الخضروات الطازجة والأعشاب العطرية التي تضفي لمسة من الانتعاش والتوازن على الطبق.
عالم الطبخ
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(فيديو)
بيني أرابياتا على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
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