ابتكار في تنوّع النكهات: برغر سمك وسلطة خضار وفاكهة مع الشيف حنّا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنّا طويل في هذه الحلقة من Catchy Talk برغر يحتوي على قطع سمك مشوي وبرش سمك، تكمّله صلصة مميّزة وسلطة غنيّة بالخضار والفاكهة المتنوّعة بين الملفوف والبروكولي والتفاح، ممّا يضفي على الطبق تناغماً لذيذاً وتنوّعاً في النكهات.