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بين سحر المكسيك وأصالة إيطاليا: "تشيلي كون كارني" و" النيوكي" مع الشيف جوزاف منصور (فيديو)
عالم الطبخ
2026-08-08 | 07:34
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بين سحر المكسيك وأصالة إيطاليا: "تشيلي كون كارني" و" النيوكي" مع الشيف جوزاف منصور (فيديو)
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بين سحر المكسيك وأصالة إيطاليا: "تشيلي كون كارني" و" النيوكي" مع الشيف جوزاف منصور (فيديو)
أعدّ الشيف جوزاف منصور في هذه الحلقة من Morning Talk طبق "تشيلي كون كارني" المكسيكي او يخنة اللحم والفاصولياء الحارة المحشوة داخل البطاطا الحلوة المشوية، ومُطعمة بصلصة الغواكومولي الغنية بالأفوكادو الطري، إلى جانب طبق النيوكي الإيطالي الذي يجمع بين نكهة الزعتر الأحمر العطري وغنى الصلصة الوردية.
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