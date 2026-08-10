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نكهات لذيذة بلمسة عالمية... 3 وصفات مميزة مع الشيف جوزاف منصور (فيديو)

عالم الطبخ
2026-08-10 | 11:49
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نكهات لذيذة بلمسة عالمية... 3 وصفات مميزة مع الشيف جوزاف منصور (فيديو)
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نكهات لذيذة بلمسة عالمية... 3 وصفات مميزة مع الشيف جوزاف منصور (فيديو)

أعدّ الشيف جوزاف منصور في هذه الحلقة من Catchy Talk ثلاث وصفات تجمع بين نكهات من مطابخ مختلفة، مقدّمًا أفكارًا شهية بلمسته الخاصة.

واستهلّ منصور الوصفات بتحضير بريزاولا كارباتشيو، وهو طبق يعتمد على شرائح رفيعة من لحم البقر المجفف والمعتّق.

كما حضّر بيغل بالبيض مع الشنكليش والزعتر، في وصفة تمزج بين البيغل والنكهات اللبنانية المعروفة.

واختتم الشيف جوزاف منصور وصفاته بتحضيرصلصة التزاتزيكي اليونانية، التي تعتمد في أساسها على اللبن والخيار.

تابعوا الحلقة واكتشفوا طريقة تحضير هذه الوصفات مع الشيف جوزاف منصور في Catchy Talk.
 

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