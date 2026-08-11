نكهات يونانية بامتياز... سوفلاكي ومسقّعة بلمسة الشيف فادي زغيب

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Catchy Talk طبق سوفلاكي اليوناني الغني بشيش الطاووق والرز الأصفر الى جانب السلطة اليونانية الشهيرة، بالإضافة الى المسقّعة اليونانية باللحمة المفرومة والباثنجان المزيّنة بلمسة خاصّة من جبن البارميزان الذائب، ليقدّم مائدة يونانية متكاملة بامتياز.