دجاج بوتانيسكا مع الأرز... نكهة إيطالية على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من Catchy Talk طبق دجاج بوتانيسكا مع الأرز، مقدّمًا وصفة مستوحاة من المطبخ الإيطالي بنكهاته الغنية.



وخلال الحلقة، استعرض الشيف حنا طويل خطوات تحضير الطبق وطريقة تقديمه للحصول على وصفة شهية يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة.