فيليه سمك السول بالكافيار و"ميل فوي" مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Catchy Talk طبقًا مميزًا من فيليه سمك السول مع الزبدة البنية والكافيار، جامعًا بين نكهة السمك اللذيذة وغنى الزبدة ولمسة الكافيار الفاخرة.



ولم تكتمل المائدة من دون الحلوى، إذ قدّم الشيف فادي "الميل فوي"، بطبقاته الهشّة والكريمة، ليختتم الحلقة بلمسة فرنسية حلوة تجمع بين القرمشة والنعومة.