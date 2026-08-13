نكهات أسترالية لذيذة... فروج محشي وسلطة مميّزة مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Catchy Talk فروجًا محشيًا على الطريقة الأسترالية، بخبز التوست والأعشاب واللحم المقدّد، إلى جانب سلطة مميّزة.



وقدّم الشيف فادي خلال الحلقة طريقة تحضير الفروج وحشوته الغنية، جامعًا بين نكهات الأعشاب واللحم المقدّد وخبز التوست، ليقدّم طبقًا مستوحى من المطبخ الأسترالي إلى جانب سلطة تضيف نكهة منعشة إلى الوصفة.