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نكهات لبنانية بلمسة عصرية: كروكيت الكبة ومهلبية الشوكولا بالفستق
عالم الطبخ
2026-08-18 | 09:50
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نكهات لبنانية بلمسة عصرية: كروكيت الكبة ومهلبية الشوكولا بالفستق
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نكهات لبنانية بلمسة عصرية: كروكيت الكبة ومهلبية الشوكولا بالفستق
أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Catchy Talk كروكيت الكبة مع اللبنة بأسلوب عصري يحافظ على النكهات التقليدية ويمنحها لمسة جديدة، إضافةً إلى مهلبية الشوكولا بالفستق، في توليفة تجمع بين قوام المهلبية الناعم وغنى الشوكولا ونكهة الفستق، لتشكّل ختاماً شهياً لوصفة تعكس تنوّع المطبخ اللبناني وقدرته على التجدد.
عالم الطبخ
طبخ
Morning Talk
Catchy Talk
كروكيت الكبة
مهلبية الشوكولا بالفستق
اكل لبناني.
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