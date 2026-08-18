نكهات لبنانية بلمسة عصرية: كروكيت الكبة ومهلبية الشوكولا بالفستق

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Catchy Talk كروكيت الكبة مع اللبنة بأسلوب عصري يحافظ على النكهات التقليدية ويمنحها لمسة جديدة، إضافةً إلى مهلبية الشوكولا بالفستق، في توليفة تجمع بين قوام المهلبية الناعم وغنى الشوكولا ونكهة الفستق، لتشكّل ختاماً شهياً لوصفة تعكس تنوّع المطبخ اللبناني وقدرته على التجدد.