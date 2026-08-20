دجاج متبّل بصلصة الأفوكادو والأرز: وصفة مميزة مع الشيف حنا طويل (فيديو)

قدّم الشيف حنّا طويل وصفة شهية تعتمد على الدجاج المتبّل مع صلصة الأفوكادو والأرز، في طبق يجمع بين النكهات الغنية والمكونات المتناغمة، مع لمسة عصرية تضفي طابعاً مميزاً على الوصفة.