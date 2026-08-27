لحم البقر بصلصة الشيبوتلي وحلوى مميزة... نكهات مكسيكية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

قدّم الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Catchy Talk تجربة مستوحاة من المطبخ المكسيكي، محضّراً طبق لحم البقر المكسيكي مع صلصة الشيبوتلي بنكهتها الغنية والحارة.



ولإكمال التجربة، أعدّ الشيف فادي أيضاً حلوى مكسيكية مميزة، مقدّماً للمشاهدين وصفات تجمع بين النكهات القوية والمذاق الشهي بلمسة مكسيكية.