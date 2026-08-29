يخنة القريدس مع السبانخ والخضار… وصفة شهية مع الشيف حنّا طويل (فيديو)

قدّم الشيف حنّا طويل في هذه الحلقة من Catchy Talk طبق يخنة القريدس مع السبانخ والخضار.



ويقدّم الشيف حنّا من خلال هذه الوصفة توليفة متوازنة وشهية، تجمع بين المكونات الطازجة والنكهات المتناغمة.