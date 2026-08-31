فتّة الدجاج بنكهة آسيوية… وصفة مبتكرة من الشيف فادي زغيب

أعدّ الشيف فادي زغيب، في هذه الحلقة من "Catchy Talk"، فتّة الدجاج بأسلوب "فيوجن" مبتكر، جمع فيه بين النكهات العربية والآسيوية في طبق واحد.



وقدّم الدجاج المتبّل بالصويا والعسل والزنجبيل مع صلصة غنية بالطحينة واللبن، وأضاف إلى الطبق لمسات مقرمشة من الكاجو المحمّص والسمسم والخبز العربي، إلى جانب سلطة خضار طازجة تكمل مزيج النكهات.