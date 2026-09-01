ملوخية بالدجاج وكفتة بلمسة مميّزة… وصفتان شهيّتان من الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب، في هذه الحلقة من "Catchy Talk"، طبق الملوخية بالدجاج، وقدّمه بطريقة شهية وغنية بالنكهات.كما حضّر طبق الكفتة إلى جانب سلطة منعشة من الرمّان والروكا، في مزيج جمع بين النكهات الشرقية والمكوّنات الطازجة.