نكهات البحر والدجاج في طبق واحد… يخنة الدجاج والقريدس مع الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل، في هذه الحلقة من Morning Talk، يخنة الدجاج والقريدس، في طبق غني بالنكهات يجمع بين الأرز والخضار والأعشاب، مع قطع الدجاج والقريدس الشهية.