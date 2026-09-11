نكهات شرقية بلمسة مبتكرة… كفتة بالحلّوم والويلنغتون وحلوى التمر بالكراميل مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب، في هذه الحلقة من برنامج Catchy Talk، طبق كفتة بالحلّوم مغلّفة بعجينة الويلنغتون، في وصفة تجمع بين النكهات الشرقية واللمسات العصرية.



كما حضّر حلوى التمر بالكراميل، ليقدّم مزيجًا متنوعًا من النكهات المالحة والحلوة بأسلوب مبتكر وشهي.