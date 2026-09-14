لعشّاق المونة اللبنانية: تشكيلة مميزة من مونة اللوبية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Catchy Talk تشكيلة مميزة من مونة اللوبية التي تضم اللوبية المتبّلة الغنية بالثوم، واللوبية بزيت الزيتون البلدي الأصيل، ومكدوس اللوبية المحشو بالمكسرات والبهارات، لتكتمل النكهات البلدية المثالية لعشّاق المونة اللبنانية التقليدية.