بطعم فرنسي ولمسة من العسل… تارت التين واللوز على طريقة الشيف فادي زغيب

أعدّ الشيف فادي زغيب، في هذه الحلقة من Catchy Talk، تارت التين واللوز بالعسل، وهو حلى فرنسي فاخر يجمع بين العجينة المقرمشة وحشوة غنية من اللوز والبيض ومكوّنات أخرى، مع نكهة الفانيليا ونفحة من القرفة. وزيَّن زغيب التارت بحبّات التين الطازج والعسل الطبيعي، في مزيج يجمع بين النكهات الغنية والقوام المقرمش.