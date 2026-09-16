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سمك السلمون مع الكلامار وصلصة الترياكي: وصفة بحرية مع الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2026-09-16 | 13:13
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سمك السلمون مع الكلامار وصلصة الترياكي: وصفة بحرية مع الشيف حنا طويل (فيديو)
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سمك السلمون مع الكلامار وصلصة الترياكي: وصفة بحرية مع الشيف حنا طويل (فيديو)
أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من برنامج Catchy Talk اليومي سمك السلمون مع الكلامار وصلصة الترياكي.
عالم الطبخ
السلمون
الكلامار
سمك
ثمار البحر
صلصة ترياكي
الشيف حنا طويل
Catchy Talk.
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