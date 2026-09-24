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الدجاج بالكاجو… طبق صيني شهي مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

عالم الطبخ
2026-09-24 | 10:14
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الدجاج بالكاجو… طبق صيني شهي مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
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الدجاج بالكاجو… طبق صيني شهي مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Catchy Talk طبق الدجاج بالكاجو الصيني، الذي يجمع بين قطع الدجاج ونكهة الكاجو المميزة في وصفة شهية وسهلة التحضير.

عالم الطبخ

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الشيف

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