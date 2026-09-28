طبق مغربي على طريقة الشيف فادي زغيب: إليكم طريقة تحضير "الكُسكُس" باللحم (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Catchy Talk اليومي عبر شاشة الـLBCI الطبق المغربي "الكُسكُس" باللحم.