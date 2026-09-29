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سوشي كيك وسلطة نودلز... إليكم طريقة التحضير (فيديو)

عالم الطبخ
2026-09-29 | 10:42
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سوشي كيك وسلطة نودلز... إليكم طريقة التحضير (فيديو)
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سوشي كيك وسلطة نودلز... إليكم طريقة التحضير (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Catchy Talk سوشي كيك وسلطة نودلز.
 

عالم الطبخ

سوشي كيك

سلطة نودلز

Catchy Talk

الشيف فادي زغيب

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