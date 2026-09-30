نكهات آسيوية غنية... الدجاج المنغولي بصلصات مميزة على طريقة الشيف حنا طويل

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من Catchy Talk طبق الدجاج المنغولي بلمسته الآسيوية الغنية، إذ يجمع بين قطع الدجاج الطرية والفطر والبصل، مع صلصة متوازنة تجمع بين المذاقين الحلو والمالح، وتكتمل بنكهات مجموعة متنوعة من الصلصات التي تمنح الطبق مذاقه المميز.