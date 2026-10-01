كفتة وبطاطا بالمكسّرات وصلصلة اللبن على طريقة الشيف فادي زغيب

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Catchy Talk طبق الكفتة والبطاطا بطريقة مبتكرة، حيث تميّز الطبق بالبطاطا المقرمشة المُغطّاة بخلطة بهارات شرقية خاصة. كما استُبدِلَت الصلصة التقليدية ببمزيج غني من المكسّرات المحمّصة وصلصلة اللبن الثومية.