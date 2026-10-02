أطباق خريفية مع الشيف فادي زغيب: سلطة موسمية والسمك المحمّر مع باستا لينغويني (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Catchy Talk اليومي بعد الأطباق الخريفية مع بداية الفصل الجديد، وهي سلطة موسمية تحتوي على الخضار والفاكهة المتوفرة خلال هذا الموسم، إلى جانب السمك المحمّر مع باستا لينغويني.