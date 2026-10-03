بطعم مقرمش ولمسة مبتكرة... سمك بقشور البطاطا على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من Morning Talk طبق السمك بقشور البطاطا، بوصفة تجمع بين طراوة السمك وقرمشة شرائح البطاطا، لتقديم طبق شهي بلمسة مميزة.