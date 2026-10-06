قرمشة ساحرة بين الحموضة والحلاوة: دجاج البرتقال المقرمش مع الشيف فادي زغيب

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Catchy Talk طبق دجاج البرتقال المقرمش الذي يجمع بين صدر الدجاج المغلّف بخلطة البيض والحليب والطحين والمطهو مع صلصة البرتقال الطازجة والبهارات المتنوعة لإعطاء قوام متماسك وطعم متوازن يجمع بين الحلاوة والحموضة.