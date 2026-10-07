نكهات لبنانية على مائدة Catchy Talk... كوسا وورق عنب وكستلاتة غنم (فيديو)

حضّر الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من Catchy Talk مائدة غنية بالنكهات اللبنانية، جمع فيها بين الكوسا المحشي وورق العنب وكستلاتة الغنم.



