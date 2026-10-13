دجاج سوبريم بصلصة الزيتون الأخضر وسلطة مميّزة... والشيف فادي زغيب يكشف أسرار تحضير الزيتون المرصوص (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب، في هذه الحلقة من برنامج "Catchy Talk"، ثلاث وصفات مميّزة تجمع بين النكهات الغنية والمذاق اللبناني الأصيل، أبرزها طبق دجاج السوبريم بصلصة الزيتون الأخضر والكريمة والأعشاب العطرية.



كما حضّر سلطة منعشة بالزيتون الأسود والأخضر المقرمش والمتبّل، إلى جانب الزيتون المرصوص على الطريقة التقليدية للمونة اللبنانية.