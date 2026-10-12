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غورغونزولا باستا والتين... إليكم الوصفة (فيديو)
عالم الطبخ
2026-10-12 | 12:13
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غورغونزولا باستا والتين... إليكم الوصفة (فيديو)
أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Catchy Talk طبق غورغونزولا باستا مع التين والجبنة العفنة.
عالم الطبخ
الشيف فادي زغيب
طبق
غورغونزولا باستا
التين
الجبنة العفنة
Catchy Talk.
مزيج فاخر بين البر والبحر: طبق "Terre et Mer" على طريقة الشيف فادي زغيب
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