البيف ترياكي على الطريقة اليابانية... وصفة شهية بلمسة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب، في هذه الحلقة من برنامج "Catchy Talk"، طبق البيف ترياكي (Beef Teriyaki)، الذي يجمع بين شرائح اللحم الطرية وصلصة الترياكي اليابانية الغنية بالنكهات، مقدّمًا وصفة شهية بلمسة آسيوية مميّزة.