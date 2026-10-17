نكهة مختلفة قي كل لقمة: لفائف الدجاج باللحم والميل فوي مع صلصة مميزة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من Morning Talk لفائف الدجاج المحشوّة بصلصة غنية بعظام الدجاج والفطر الطازج والمجفف، والمغلّفة باللحم المقدّد والميل فوي، لتتكامل النكهات المختلفة مع كلّ لقمة، في رحلة لاستكشاف خبايا الطبق.