لازانيا على الطريقة اللبنانية... كيف أعدّها الشيف فادي زغيب؟ (فيديو)

قدّم الشيف فادي زغيب في برنامج Catchy Talk وصفة لازانيا على الطريقة اللبنانية، تجمع بين طبقات الباذنجان والفطر وحشوة اللحمة، مع لمسة مختلفة تتمثّل باستبدال صلصة البشاميل بمزيج من اللبن والطحينة والثوم.



كما حضّر سلطة الفتوش مع حبّات الرمان، مضيفًا إليها نكهة مميزة تجمع بين الخضار الطازجة وحموضة الرمان، في وصفة تعكس تنوّع المطبخ اللبناني وغناه.