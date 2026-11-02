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من البطاطا المحشية بالشاورما إلى حلوى "كرامبل التفاح"… وصفتان مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

استعرض الشيف فادي زغيب في برنامج Catchy Talk عبر شاشة الـLBCI طريقة تحضير طبق البطاطا المشوية المحشية بالشاورما، مع صلصة تضيف إليه نكهة مميزة، إلى جانب حلوى التفاح كرامبل (أو Apple Crumble).