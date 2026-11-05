أطباق منزلية دافئة: يخنة الكوسا بلحم الغنم مع البطاطا بالثوم وسلطة الهندبة مع الشيف فادي زغيب

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Catchy Talk يخنة الكوسا الطازجة المطبوخة بعناية مع قطع لحم الغنم الطرية والمرق الغني بالتوابل العطرية، إلى جانب البطاطا بالثوم والحليب، إضافةً إلى سلطة الهندبة الصحية.