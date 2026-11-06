الكبة الأرنبية والعثملية بالقشطة... طبقان لبنانيان من تحضير الشيف فادي زغيب (فيديو)

في هذه الحلقة من Catchy Talk، يحضّر الشيف فادي زغيب طبقين من المطبخ اللبناني: الكبة الأرنبية البيروتية وحلوى العثملية المحشوة بالقشطة، في مائدة تجمع بين النكهات التقليدية والحلويات الشرقية.