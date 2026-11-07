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o
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o
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o
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o
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من المطبخ الفرنسي إلى مائدتكم… الشيف حنا طويل يقدّم Vol Au Vent Poulet (فيديو)
عالم الطبخ
2026-11-07 | 12:54
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من المطبخ الفرنسي إلى مائدتكم… الشيف حنا طويل يقدّم Vol Au Vent Poulet (فيديو)
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min
من المطبخ الفرنسي إلى مائدتكم… الشيف حنا طويل يقدّم Vol Au Vent Poulet (فيديو)
في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk، قدّم الشيف حنا طويل وصفة فرنسية مميزة بالدجاج، بعنوان Vol Au Vent Poulet، مستعرضاً طريقة تحضير هذا الطبق الذي يجمع بين النكهات الفرنسية والمكونات الشهية.
عالم الطبخ
وصفة فرنسية
Vol au Vent
المطبخ الفرنسي
الشيف حنا طويل
Morning Talk.
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