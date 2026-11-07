من المطبخ الفرنسي إلى مائدتكم… الشيف حنا طويل يقدّم Vol Au Vent Poulet (فيديو)

في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk، قدّم الشيف حنا طويل وصفة فرنسية مميزة بالدجاج، بعنوان Vol Au Vent Poulet، مستعرضاً طريقة تحضير هذا الطبق الذي يجمع بين النكهات الفرنسية والمكونات الشهية.