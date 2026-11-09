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حلوى بحشوة مالحة مبتكرة: العثملية المحشوّة باللحمة والجبنة مع صلصة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2026-11-09 | 11:39
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حلوى بحشوة مالحة مبتكرة: العثملية المحشوّة باللحمة والجبنة مع صلصة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
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حلوى بحشوة مالحة مبتكرة: العثملية المحشوّة باللحمة والجبنة مع صلصة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Catchy Talk طبق العثملية الكوّ، من طبقة محشوّة باللحمة المفرومة وجبنة المزاريلا والعكاوي والغرويير وطبقة أخرى محشوّة بالأوريغانو، مع صلصة مميزة من التوت الطازج، واللبن، والعسل، والخردل، وغيرها من المكوّنات.
عالم الطبخ
حلوى
حشوة مالحة
العثملية باللحمة والجبنة
صلصة مميزة
الشيف فادي زغيب.
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