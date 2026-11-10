دجاج كوردون بلو بلمسة لبنانية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

قدّم الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Catchy Talk وصفة دجاج كوردون بلو على الطريقة اللبنانية، في تحضير يجمع بين الطبق المعروف ولمسة مستوحاة من المطبخ اللبناني.