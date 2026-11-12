الكشك بوصفة مبتكرة: كشك بالدجاج والكريم فريش مع سلطة الشمندر مع الشيف فادي زغيب

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Catchy Talk الكشك بطريقة مبتكرة مستبدلاً اللحمة بالدجاج مع الثوم والبصل والكريم فريش لإضافة قوام كريمي مع الحفاظ على النكهة الحامضة الأصلية، وقدّم إلى جانب الطبق سلطة الشمندر الطازجة والمنعشة.