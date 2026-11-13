نكهات بحرية مقرمشة: الفتّة البحرية وكبّة السمك مع الشيف فادي زغيب

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Catchy Talk طبق الفتّة البحرية الغنية بالقريدس الطازج والكلماري الفاخرمع صلصة مميزة، إلى جانب كبّة السمك المقرمشة والغنية بحشوة القريدس والبهارات والجبنة الذائبة.