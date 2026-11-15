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روتي اللحم المحشو بالخضار وبطاطا كريسبي… وصفة مميزة من الشيف فادي زغيب (فيديو)

عالم الطبخ
2026-11-15 | 11:50
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روتي اللحم المحشو بالخضار وبطاطا كريسبي… وصفة مميزة من الشيف فادي زغيب (فيديو)
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روتي اللحم المحشو بالخضار وبطاطا كريسبي… وصفة مميزة من الشيف فادي زغيب (فيديو)

قدّم الشيف فادي زغيب، خلال استضافته في برنامج Morning Talk، وصفة روتي اللحم المفروم المحشو بالخضار، إلى جانب البطاطا المقرمشة (كريسبي)، في طبق يجمع بين النكهات الغنية والقوام المقرمش، ويقدّم خياراً شهياً ومميزاً لتحضير وجبة متكاملة.

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