قرمشة ونكهات متنوعة: برغر القريدس مع 3 صلصات على طريقة الشيف حنا طويل

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من Morning Talk برغر القريدس الغني بالنكهات، مقدّماً إياه مع 3 صلصات فريدة ومبتكرة تتنوّع بين صلصة الأفوكادو واسابي، الصلصة الحارّة، وصلصة الزعفران، ليشكّل تجربة طعام مفعمة بالنكهات الآسيوية والمتوسطية الشهية.