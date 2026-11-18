الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
8
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لولا الحب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
8
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
حشوة غنية ومذاق متوازن: لفائف لحم الغنم وبوريه اليقطين والبطاطا مع الشيف حنا طويل
عالم الطبخ
2026-11-18 | 14:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
حشوة غنية ومذاق متوازن: لفائف لحم الغنم وبوريه اليقطين والبطاطا مع الشيف حنا طويل
0
min
حشوة غنية ومذاق متوازن: لفائف لحم الغنم وبوريه اليقطين والبطاطا مع الشيف حنا طويل
أعدّ الشيف حنّا طويل في هذه الحلقة من Catchy Talk لفائف لحم الغنم المحشوّة بجبنة البارميزان والخضار وصلصة إكليل الجبل، وقدّم إلى جانبها بوريه اليقطين والبطاطا العادية والحلوة.
عالم الطبخ
طبخ
الشيف حنا طويل
بوريه بطاطا ويقطين
لفائف لحم.
من كاري اللحم البقري بالأرز الأصفر إلى سبرينغ رولز بورق الأرز… وصفتان مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:47
الوكالة الوطنية للاعلام: مدفعية الجيش الاسرائيلي تستهدف بيت ياحون
آخر الأخبار
16:47
الوكالة الوطنية للاعلام: مدفعية الجيش الاسرائيلي تستهدف بيت ياحون
0
آخر الأخبار
16:05
الوكالة الوطمية للاعلام: الجيش الاسرائيلي ينفذ تفجيرا في كفرتبنيت
آخر الأخبار
16:05
الوكالة الوطمية للاعلام: الجيش الاسرائيلي ينفذ تفجيرا في كفرتبنيت
0
آخر الأخبار
15:40
الحوثيون: هاجمنا هدفين في مدينتي جازان وخميس مشيط بجنوب السعودية
آخر الأخبار
15:40
الحوثيون: هاجمنا هدفين في مدينتي جازان وخميس مشيط بجنوب السعودية
0
آخر الأخبار
15:31
تلفزيون: اشتعال النيران في 3 ناقلات نفط بعد اصطدامها بألغام شرقي هرمز
آخر الأخبار
15:31
تلفزيون: اشتعال النيران في 3 ناقلات نفط بعد اصطدامها بألغام شرقي هرمز
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2026-11-17
من كاري اللحم البقري بالأرز الأصفر إلى سبرينغ رولز بورق الأرز… وصفتان مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2026-11-17
من كاري اللحم البقري بالأرز الأصفر إلى سبرينغ رولز بورق الأرز… وصفتان مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
عالم الطبخ
2026-11-16
طبق شيخ المحشي الشهير بالصلصة البيضاء مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2026-11-16
طبق شيخ المحشي الشهير بالصلصة البيضاء مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
عالم الطبخ
2026-11-15
روتي اللحم المحشو بالخضار وبطاطا كريسبي… وصفة مميزة من الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2026-11-15
روتي اللحم المحشو بالخضار وبطاطا كريسبي… وصفة مميزة من الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
عالم الطبخ
2026-11-14
قرمشة ونكهات متنوعة: برغر القريدس مع 3 صلصات على طريقة الشيف حنا طويل
عالم الطبخ
2026-11-14
قرمشة ونكهات متنوعة: برغر القريدس مع 3 صلصات على طريقة الشيف حنا طويل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-01
معرضُ الكتابِ للأطفال: مبادرة وزارة الثقافة للتشجيع على القراءة
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-01
معرضُ الكتابِ للأطفال: مبادرة وزارة الثقافة للتشجيع على القراءة
0
أخبار لبنان
2026-11-13
"الريجي": ضبط كميات من التبغ الورق في الجنوب تعود إلى شخص غير لبناني يبيعها للمزارعين لتسليمها بأسعار تشجيعية
أخبار لبنان
2026-11-13
"الريجي": ضبط كميات من التبغ الورق في الجنوب تعود إلى شخص غير لبناني يبيعها للمزارعين لتسليمها بأسعار تشجيعية
0
خبر عاجل
2026-10-29
امال شحادة: رئيس لجنة الانتخابات في اسرائيل بعث رسالة الى رئيس الشاباك يطالبه فيها بالتحقيق في شبهات تمويل قطر لانتخابات القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس وهي مقربة من الاخوان المسلمين
خبر عاجل
2026-10-29
امال شحادة: رئيس لجنة الانتخابات في اسرائيل بعث رسالة الى رئيس الشاباك يطالبه فيها بالتحقيق في شبهات تمويل قطر لانتخابات القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس وهي مقربة من الاخوان المسلمين
0
أخبار دولية
2026-10-03
نتنياهو يدعو قائد طائرة "فلاي دبي" الهندي الى زيارة إسرائيل
أخبار دولية
2026-10-03
نتنياهو يدعو قائد طائرة "فلاي دبي" الهندي الى زيارة إسرائيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
14:20
حشوة غنية ومذاق متوازن: لفائف لحم الغنم وبوريه اليقطين والبطاطا مع الشيف حنا طويل
عالم الطبخ
14:20
حشوة غنية ومذاق متوازن: لفائف لحم الغنم وبوريه اليقطين والبطاطا مع الشيف حنا طويل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بعد نحو عشرين عاما... البابا يعود الى بيته الثاني وأماكن منسية
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بعد نحو عشرين عاما... البابا يعود الى بيته الثاني وأماكن منسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الشارع ليس ملكًا للفاليه
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الشارع ليس ملكًا للفاليه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إضراب المصارف بدأ… والحلّ بانتظار تجاوب المالية
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إضراب المصارف بدأ… والحلّ بانتظار تجاوب المالية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
هل سينسحب حزب الله من جرف الصخر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
هل سينسحب حزب الله من جرف الصخر؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
صيد ثمين لوزارة المال بـ٨٣ مليون دولار فمن تكون الضحية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
صيد ثمين لوزارة المال بـ٨٣ مليون دولار فمن تكون الضحية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
جولة وزارية في مصانع الضاحية لبحث أضرار الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:23
جولة وزارية في مصانع الضاحية لبحث أضرار الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
براد كوبر في تل أبيب... مباحثات عسكرية على وقع ضغوط نتنياهو لضرب إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:21
براد كوبر في تل أبيب... مباحثات عسكرية على وقع ضغوط نتنياهو لضرب إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بين الدبلوماسية والتصعيد... العالم يترقب نتائج قمة شنجن
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بين الدبلوماسية والتصعيد... العالم يترقب نتائج قمة شنجن
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
00:45
انخفاض أسعار الذهب
اقتصاد
00:45
انخفاض أسعار الذهب
2
أخبار لبنان
06:52
قبلان لعون: الحلّ بباب الرئيس بري ورفض تسليم السلاح الذي حرّر لبنان
أخبار لبنان
06:52
قبلان لعون: الحلّ بباب الرئيس بري ورفض تسليم السلاح الذي حرّر لبنان
3
أمن وقضاء
08:30
"انتبهوا"... قوى الأمن تجدّد تحذيرها من رسائل مخالفت السير الإحتيالية
أمن وقضاء
08:30
"انتبهوا"... قوى الأمن تجدّد تحذيرها من رسائل مخالفت السير الإحتيالية
4
فنّ
04:29
"بكبسة… بتخرُب بيتك": ملكة جمال لبنان بيرلا حرب وقوى الأمن الداخلي في حملة توعوية (فيديو)
فنّ
04:29
"بكبسة… بتخرُب بيتك": ملكة جمال لبنان بيرلا حرب وقوى الأمن الداخلي في حملة توعوية (فيديو)
5
حال الطقس
02:53
هذه تفاصيل الطقس...
حال الطقس
02:53
هذه تفاصيل الطقس...
6
أخبار لبنان
03:14
إسرائيل تعلن تدمير مسار تحت الأرض لحزب الله في منطقة جبل الروس جنوب لبنان
أخبار لبنان
03:14
إسرائيل تعلن تدمير مسار تحت الأرض لحزب الله في منطقة جبل الروس جنوب لبنان
7
أمن وقضاء
09:10
سرقة هاتف بطريقة احتيالية داخل مستشفى سيّدة لبنان – جونية... وقوى الأمن تعمّم صورة المشتبه فيه
أمن وقضاء
09:10
سرقة هاتف بطريقة احتيالية داخل مستشفى سيّدة لبنان – جونية... وقوى الأمن تعمّم صورة المشتبه فيه
8
أخبار دولية
07:42
شي وترامب وبوتين يتبادلون التحية في الصين عشية قمتهم غير المسبوقة
أخبار دولية
07:42
شي وترامب وبوتين يتبادلون التحية في الصين عشية قمتهم غير المسبوقة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More