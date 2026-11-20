أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Catchy Talk قبّة الأرزّ المفلفل المحشوّة بالمأكولات البحرية الطازجة، كالقريدس، والسلمون والكاليماري، مع صلصة الزبدة والليمون الكريمية الغنية بالأعشاب، وقدّم إلى جانبها سلطة الخسّ والأفوكادو الكريمي والرّمّان الحامض المنعش.