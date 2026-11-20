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روائع البحر في طبق واحد: قبّة الأرزّ المحشوّة بالمأكولات البحرية على طريقة الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
2026-11-20 | 14:42
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روائع البحر في طبق واحد: قبّة الأرزّ المحشوّة بالمأكولات البحرية على طريقة الشيف فادي زغيب
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روائع البحر في طبق واحد: قبّة الأرزّ المحشوّة بالمأكولات البحرية على طريقة الشيف فادي زغيب
أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Catchy Talk قبّة الأرزّ المفلفل المحشوّة بالمأكولات البحرية الطازجة، كالقريدس، والسلمون والكاليماري، مع صلصة الزبدة والليمون الكريمية الغنية بالأعشاب، وقدّم إلى جانبها سلطة الخسّ والأفوكادو الكريمي والرّمّان الحامض المنعش.
عالم الطبخ
طبخ
قبة أرز
قريدس
سلمون
كلماري
الشيف فادي زغيب
مأكولات بحرية.
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