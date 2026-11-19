أطباق دافئة للشتاء: شوربة الدجاج والذرة مع عجينة الشمندر على طريقة الشيف فادي زغيب

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Catchy Talk شوربة الذرة الحلوة والدجاج، وقدّم إلى جانبها عجينة الشمندر المحشوّة بجبنة الفيتا والأعشاب المتنوّعة، لتكتمل المائدة الدافئة لفصل الشتاء.