دجاج بدبس الخروب والخضار... وصفة شهية بنكهة مميّزة مع الشيف حنا طويل (فيديو)

قدّم الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk وصفة الدجاج بدبس الخروب والخضار، التي تجمع بين المذاق الشهي والنكهات المميّزة.