نكهات شرقية متكاملة: شاورما اللحمة والأرنبيط المشوي بالطرطور المدخّن مع الشيف فادي زغيب

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Catchy Talk شاورما اللحمة المتبّلة بالبهارات الشرقية مع الحمص بطحينة الكريمي، إضافةً إلى الأرنبيط المشوي بالطرطور المدخّن، وقدّم إلى جانبها سلطة الكيل الطازجة والمقرمشة مع صلصة مميّزة توازن النكهات.



